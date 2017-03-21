طرحت بعض شركات القطاع الخاص عبر البوابة الوطنية للعمل “طاقات” عدداً من الوظائف للمواطنين للتقدم عليها، حيث طلبت التعاقد مع مهندسين بتخصصات مختلفة برواتب تتراوح بين (1500) و(3000) ريال، مشترطة الحصول على مؤهل بكالوريوس والخبرة تصل إلى 12 عاماً.
ونشر موقع “طاقات” إعلاناً لشركة بجدة تطلب موظفين سعوديين على وظيفة “رسام معماري”، على أن يكون مؤهله “بكالوريوس”، ولديه خبرة من سبع إلى تسع سنوات، براتب من (1500 إلى 3000) ريال سعودي.
كما أعلنت شركة بالرياض عبر “طاقات” عن وظيفة “مهندس كهربائي”، لديه مؤهل ماجستير أو ما يعادله، وسنوات خبرة (12) عاماً، على أن يتقاضى راتباً يتراوح بين (1500 – 3000) ريال، حيث يُتوقع أن يباشر العمل في 18 رجب المقبل بحسب الإعلان.
وطلبت شركة ثالثة بمدينة الرياض التعاقد مع موظفين سعوديين على وظيفة “مهندس ميكانيكي عام”، ولديه مؤهل ماجستير أو ما يعادله، وخبرة ثلاث سنوات، وبراتب يتراوح بين (1500 – 3000) ريال.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي الإعلانات المذكورة، حيث أبدوا دهشتهم من المتطلبات الوظيفية التعجيزية من خبرة طويلة وشهادة ماجستير وعمل بدوام كامل، مقابل رواتب متدنية، يتقاضى عمال المطاعم والمحال التجارية وقطاع المقاولات أعلى منها.
وفق “أخبار 24”.
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