اقتحم مجهول مدرسة 351 الابتدائية بالرياض صباح اليوم، وحاول الاعتداء على إحدى المستخدمات، إلا أن المعلمات تهجمن عليه، وتصدين له، مما أجبره على الفرار.
وأوضح المتحدث الاعلامي لإدارة تعليم الرياض علي الغامدي، أن الحادثة وقعت داخل المدرسة 351 الابتدائية، عند الساعة الثامنة صباحا تقريبا، واتجه الرجل إلى إحدى المستخدمات محاولا الاعتداء عليها، وعند مشاهدته من قبل إحدى المعلمات بدأت بالصراخ عليه دون جدوى، مما جعل بعض المعلمات يتهجمن عليه بهدف إبعاده عن المستخدمة.
وأشار الغامدي أن المعلمات اضطررن لضرب الرجل دفاعا عن المستخدمة بما توفر لديهن، مما اجبره على الهرب، بعد عجزه عن صد هجمات المعلمات”.
وتابع، أن دوريات الأمن تواجدت في المكان وكذلك مدير قسم الأمن المدرسي، ومندوب الأمن المدرسي، بالإضافة لعدد من القيادات التعليمية، كمديرة مكتب البديعة، ومديرة إدارة الإشراف بنات، لمتابعة الموضوع عن كثب، بحسب تواصل.
وأكد متحدث تعليم الرياض أن الحادثة محل اهتمام الجهات الأمنية، ومتابعة ادارة التعليم، مضيفا انه تم إبعاد الحارس عن المدرسة واستبداله بحارس آخر، حتى استكمال باقي التحقيقات الامنية والإدارية في الموضوع، مؤكدا عودة الهدوء للمدرسة بحمد الله بعد اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه التعديات.
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