استولى لص على سيارة من نوع “جمس يوكن” في الوقت الذي كان صاحبها قد تركها في وضع التشغيل ووقف على نافذة صيدلية بالرياض لشراء دواء.
وأظهرت كاميرا المراقبة صاحب السيارة يقف على نافذة صيدلية ليبتاع دواء، وذلك بعد منتصف الليل، كما أوضح التوقيت على شاشة الكاميرا، وترك السيارة في وضع التشغيل، كما كانت مصابيحها الخلفية مضاءة، حيث جاء اللص، واقترب من السيارة، ثم فتح الباب بهدوء، في وقت انشغال صاحبها بالشراء.
وانسل اللص داخل السيارة ورجع بها للخلف، في حين لمحه صاحبها، فأسرع تجاهه، إلا أن اللص انطلق بها، وكاد الرجل أن يلقي نفسه على السيارة لإيقاف اللص، إلا أنه فشل، كما حاول إيقاف سيارة أخرى للحاق بها إلا أن السيارات لم تتوقف له.
وفق “أخبار 24”.
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