أصدر فريق Crowd Analyzer المهتم بصناعة شبكات التواصل الاجتماعي تقريرا حول نشاط هذه الشبكات في الشرق الأوسط بناء على بيانات استخدامها في 2016.
واهتم التقرير بالتعمق في اتجاهات وسلوك شبكات التواصل الاجتماعي حيث يقضي ملايين المستخدمين النشطين ساعات طويلة، والذي يؤكد بأنها ستلعب دورا مهيمنا في قطاع الأعمال مستقبلا. وركز التقرير على ثلاث دول بارزة في المنطقة، هي مصر والسعودية والإمارات.
وتمتلك هذه الدول عددا كبيرا من المستخدمين النشطين وتشهد انتشارا واسعا لشبكات التواصل الاجتماعي، كما احتلت الدول الثلاث مراكز متقدمة في التصنيف العالمي لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي. فجاءت الإمارات في المركز الثاني بنسبة 68% والسعودية في المركز الـ 25 بنسبة 35% ومصر في المركز الـ 28 بنسبة 30%.
ووفقًا لصحيفة مكة دراسة هذه الدول ستمنح رؤية جيدة لتوجهات المستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي للعام المقبل.
– السعودية:
1. الفيس بوك:
المستخدمون النشطون 8,300,000
اللغة الإنجليزية 6,100,000
اللغة العربية 3,400,000
2. تويتر:
المستخدمون النشطون 11,000,000
اللغة الإنجليزية 923,000
اللغة العربية 7,000,000
3. انستقرام:
المستخدمون النشطون 2,800,000
اللغة الإنجليزية 970,000
اللغة العربية 2,300,000
– الإمارات
1. الفيس بوك:
المستخدمون النشطون: 5,300,000
اللغة الإنجليزية 5 ملايين
اللغة العربية 930 ألفا
2. تويتر:
المستخدمون النشطون 2 مليون.
اللغة الإنجليزية 506 آلاف.
اللغة العربية 498 ألفا.
3. انستقرام:
المستخدمون النشطون 970 ألفًا.
اللغة الإنجليزية 790 ألفًِا.
اللغة العربية 350 ألفًا.
– مصر
1 الفيس بوك
المستخدمون النشطون 17 مليونا.
اللغة الإنجليزية 5,300,000.
اللغة العربية 17 مليونا.
2. تويتر
المستخدمون النشطون 2 مليون.
اللغة الإنجليزية 419 ألفا.
اللغة العربية 1 مليون.
3. انستقرام
المستخدمون النشطون 2,500,000.
اللغة الإنجليزية 1,500,000.
اللغة العربية 2,400,000.
الوسم الأكثر انتشارًا خلال عام 2016 في الإمارات:
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