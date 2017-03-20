طالب أعضاء في مجلس الشورى اليوم (الاثنين)، باستبدال عدادات ذكية بعدادات حساب استهلاك المياه الحالية، مع إعادة النظر في فواتير المياه المرتفعة للمواطنين.
ودعا أحد الأعضاء إلى تطبيق العدادات المائية الذكية في المنازل، لأن ذلك سيحمي المواطن ويمكّنه من معرفة كمية المياه الحقيقية التي استهلكها، مشيراً إلى أن فواتير المياه المرتفعة أصبحت تؤرق المستهلكين، مقترحًا وضع حد ائتماني لفواتير المياه أسوة بفواتير الاتصالات.
ورأى عضو آخر أن الوزارة لم تعطِ حتى الآن إجابات مقنعة ردًا على الفواتير المرتفعة في الفترة الماضية، كما تساءل عضو آخر عن مدى صحة استمرار حساب العدادات للاستهلاك حتى مع امتلاء خزانات المياه بالمنازل. وفق “أخبار 24”.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عُقدت اليوم، وناقش خلالها تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة عن التقرير السنوي المعد عن وزارة المياه والكهرباء قبل إلغائها للعام المالي 1436/ 1437هـ .
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