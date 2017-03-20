أطاحت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الاثنين)، بعمالة وافدة تقوم باستخدام أصباغ مجهولة ومواد مخالفة في تصنيع وتعبئة العطور، في معمل داخل استراحة بالرياض، بعد تلقيها بلاغا من مواطن.
وضبطت الفرق الميدانية للوزارة مع شرطة منطقة الرياض، معملًا غير مرخص يمارس الغش التجاري، بتعبئة عطور بطريقة بدائية مخالفة للاشتراطات الصناعية والصحية، وباستخدام مواد أولية مجهولة المصدر، إضافة إلى أن الموقع غير مرخص.
وأظهر مقطع فيديو ضبط كميات كبيرة من المنتجات المغشوشة، وعدد 166 ألف عبوة عطور، ومغلفات تحمل علامات تجارية مشهورة جاهزة للبيع، والتي طُبع بعض منها بشعارات الأندية الرياضية المشهورة، إضافة إلى ضبط ألوان ونكهات صناعية متنوعة، تُستخدم في صناعة العطور المخالفة.
وقامت الفرق بمصادرة المواد المضبوطة لإتلافها، وإغلاق المعمل المخالف داخل الاستراحة، وإحالة العمالة مع صاحب الاستراحة للجهات الأمنية، لاتخاذ العقوبات ضدهم وفق النظام.
وفق “أخبار 24”.
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