حدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السعر الأخير بالنسبة لإعارة محمود عبدالمنعم “كهربا” لاعب الفريق المعار لصفوف نادي الاتحاد.
وقال مرتضى في تصريحات لوسائل الإعلام المصرية اليوم الاثنين: “قررنا بيع كهربا لمن يدفع 40 مليون يورو، بينما الإعارة في الموسم ستكون بمقابل 5 ملايين يورو”.
وأضاف:” تلقينا عروض رسمية لبيع كهربا والأولوية لنادي الاتحاد، وعقده ممتد مع الزمالك لمدة خمس سنوات، وهو لاعب جيد وملتزم”.
وتألق كهربا مع ناديه السعودي، حيث سجل 15 هدفا، بواقع 13 بالدوري وهدفين في كأس ولي العهد، أحدهما توج فريقه باللقب. وفق “أخبار 24”.
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