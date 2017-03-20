دشن حساب “TodaPasion” الأرجنتيني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، استفتاءً عن المدرب الأفضل من وجهة نظر جماهير ريفربليت لقيادة الفريق الموسم المقبل، بعدما أعلن مدرب الفريق الحالي مارسيلو جالاردو رحيله عن الفريق في ديسمبر المقبل .
وشمل الاستفتاء الذي شارك فيه أكثر من 11 ألف مصوت ، أربع مدربين هم ، إدواردو كوديت مدرب روساريو سنترال الأرجنتيني السابق، رامون دياز مدرب الهلال الحالي ، جيرمان بورغوس مساعد سيميوني مدرب أتليتكو مدريد السابق ، ودييجو كوكا.
وجاء في المركز الأول المدرب كوديت حيث حصد المركز الأول بنسبة 43 % من الأصوات، وحل مدرب الهلال رامون دياز في المركز الثاني بنسبة 31%، فيما جاء جيرمان بورغوس ثالثاً بنسبة 16%، وفي المركز الرابع جاء دييجو كوكا بنسبة 10 % من الأصوات .وفق “الأندية”.
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