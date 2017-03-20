علمت مصادر صحفية أن مديونيات نادي الاتحاد الحالية قد بلغت الـ95 مليون و471 ألف ريال، ضمن أكثر من 30 قضية معلقة في أروقة الفيفا ومحكمة “كاس” الدولية، فيما تباينت المدفوعات ما بين قضايا واجبة السداد وأخرى ما تزال منظورة لدى المحكّمين الدوليين، وثالثة تم سدادها والانتهاء منها.
وتأت في مقدمة القضايا المحكومة على إدارة الرئيس حاتم باعشن، قضية دييغو دي سوزا بمبلغ 19 مليون ريال، فيما ترافق شكوى اللاعب البرازيلي كل من شكوى المدرب الإسباني كانيدا وعدد من اللاعبين على غرار بونفيم وإمبابي وجيبسون وبقيمة إجمالية مستحقة تصل 48 مليون و906 آلاف و250 ريال.
أما القضايا التي ما تزال محلّ النظر لدى الجهات الدولية، فتفيد مصادر “عين اليوم” أن إدارة المهندس باعشن سددت جزء لكل قضية من المستحقات السابقة أما بعضها ما تزال محل التفاوض.
ويأت اللاعب الغاني سولي مونتاري على رأس المطالبين بمستحقاته المالية بقيمة تصل إلى 16 مليون ريال، يرافقه كل من اللاعب البرازيلي بيانو، أما المدرب الروماني بيتوركا فيطالب النادي الجداوي بـ28 مليون ريال، خلاف وكلاء لاعبين تصل مستحقاتهم إلى مليون ونصف المليون ريال.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج