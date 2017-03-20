أكد عضو الوفد الدائم للمملكة في الأمم المتحدة بجنيف الدكتور فهد المطيري، أن المملكة تعرب عن أسفها إزاء استمرار مقاطعة بعض الدول الغربية للبند السابع الذي يعنى بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، التي لا تزال تعاني من انتهاكات العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر في سياسته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.
وأبان تمسك المملكة بالبند السابع، الذي يعد بندا رئيسياً على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والهيئات التابعة لها لحين زوال الاحتلال، مشددا على أنها لن تقبل بأي حال من الأحوال بتهميش هذا البند.
وقال المطيري: “إن تقارير الأمم المتحدة تسجل في مختلف اللجان والمجالات عدداً كبيراً من الانتهاكات الصريحة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في إقامة جدار الفصل العنصري والاستمرار في بناء المستوطنات والاستعمال المفرط للقوة، وهدم المنازل وجرف الأراضي الزراعية واعتماد سياسات الإغلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي قيدت حركة الفلسطينيين للوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والعمل والأسواق والموارد الطبيعية، إضافة إلى التعديات الأمنية والاعتقالات وعمليات الاختطاف وتدمير البنى التحتية”. وفق “أخبار 24”.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى سرعة التحرك لضمان حماية المقدسات، خاصة الإسلامية بالحرم القدسي المبارك، وإجبار إسرائيل كقوة احتلال على التراجع عن مخططاتها التي تستهدف تهويد القدس والأراضي الفلسطينية واستهداف الحرم القدسي.
وجدد “المطيري” مطالبة المملكة بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ووقف نشاطات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وإنهاء الحصار الاقتصادي، وتعويض سكان الأراضي المحتلة عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء الاحتلال، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.
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