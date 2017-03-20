دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم (الاثنين) المواطنين المشتركين، ممن سبق لهم العمل في القطاعين الخاص أو الحكومي، للتأكد من وجود مستحقات تأمينية لهم لم يتقدموا بطلب صرفها.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله العبدالجبار، أن المعني بذلك من سبق له العمل في القطاعين الخاص أو الحكومي من الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية وتركوا العمل وبلغوا سن الستين، أو العاجز، أو أفراد عائلات من توفي منهم، حيث استنفدت المؤسسة كل الوسائل للتواصل معهم، وتعذر العثور عليهم.
وأضاف أنه حرصاً من المؤسسة على إيصال الحقوق التأمينية بأسرع وقت ولنشر الوعي التأميني، أطلقت حملة توعوية للوصول إلى المستفيدين أو أفراد عائلاتهم، للتقدم بطلب صرف تلك المستحقات، وذلك عبر الإذاعة، ولوحات الطرق، ووسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء جناح للحملة في المجمعات التجارية في الرياض وجدة والدمام. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المؤسسة وفرت لعملائها خدمة للاستعلام عن أسماء من لهم مستحقات تأمينية لم يتقدموا لصرفها، من خلال موقعها الإلكتروني (www.gosi.gov.sa) تحت رابط “الاستعلام عن مستحقات تأمينية”، والبحث بالاسم أو رقم الهوية الوطنية أو الحفيظة أو رقم الاشتراك، ومراجعة أقرب مكتب للمؤسسة لاستكمال صرف تلك المستحقات.
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