تستضيف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مهرجان “نكست” لأقوى العلامات التجارية، ابتداء من يوم (الأحد) 26 مارس، لمدة 3 أيام، حيث يضم المهرجان الأول الذي تنظمه المدينة ومؤسسة محمد بن سلمان “مسك الخيرية” عددا من الفعاليات الرئيسية، هي “ماركاثون مسك”، “منتدى نكست”، “مؤشر وحفل تكريم العلامات التجارية الأقوى”.
ومن المنتظر أن يشارك نحو 300 موهبة شابة في تحدي “ماركاثون مسك”، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع وزارة التجارة ومدينة الملك عبد الله، ويعتبر نشاطا تنافسيا يستمر على مدى يومين، يقدم ويطور من خلاله الشباب المشاركون جملة من الحلول لمجموعة من التحديات التسويقية التي يتم طرحها عن طريق كبرى العلامات التجارية العالمية والمحلية.
كما سيحتوي على منصة “منتدى نكست” التي تجمع نخبة من القادة والخبراء على مستوى العالم للنقاش وتبادل التجارب والأفكار واستعراض واقع السوق والفرص والتحديات ووضع الأسس لبناء وتقييم العلامات التجارية الرائدة. وفق “أخبار 24”.
فيما يُخصص اليوم الختامي لإطلاق كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال المؤشرَ السنوي للعلامات التجارية في المملكة، ويتم من خلاله إعلان أسماء العلامات التجارية العشرين بالمملكة صاحبة التصنيف الأعلى في مؤشر العلامات التجارية الأعلى قيمة، والعلامات التجارية الأعلى تأثيراً .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج