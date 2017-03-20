نشر سعوديون يدرسون في الولايات المتحدة الأمريكية صورا للمبتعثين اللذين توفيا يوم السبت الماضي بموقف للسيارات في مدينة روكفورد بولاية إلينوي بأمريكا، مؤكدين أن أحدهما كان في زيارة للآخر حينها. ومثّلت وفاة الشابين، محمد مفتي، وأمجد بلخير، لاستنشاقهما غاز “كربون المنوكسايد”، صدمة لزملائهما، في ظل غموض الحادثة، التي أكدت الشرطة عدم وجود مؤشرات جنائية فيها. وعبر المبتعثون عن حزنهم البليغ وهم يتشاركون صور الفقيدين، مشيرين إلى أن محمد مفتي – الذي يدرس في المستوى الأول من قسم الأحياء – كان في زيارة لزميله أمجد بلخير، الذي يدرس في قسم علوم الحاسب، حيث كانا خرجا حينها مع بعضهما، فيما لم تكشف التحقيقات حتى الآن سبب الحادثة، أو كيفية استنشاقهما للغاز. صورة للمبتعثين اللذين توفيا في موقف سيارات بأمريكا.. وسبب وجودهما معا

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