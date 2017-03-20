ينظم نادي الحي بثانوية ابن النفيس التابعة لتعليم الخرج دورة تحت عنوان ” مهارات الإلقاء والتأثير ” للمدرب المتميز / محمد المضياني .
حيث تدور محاور هذه الدورة على الآتي :
أهمية الإلقاء والتأثير في صناعة النجاح
تعرف على اهم مهارات الإلقاء
أين تمارس الإلقاء والتأثير ؟
تعرف على المستويات الثلاث للإلقاء البارع
كيف تتغلب على الخوف في مواجهة الجماهير؟
هل الإلقاء المؤثر فطرة أم مهارة ؟
هذا وتنطلق الدورة اليوم الاثنين الموافق 21 / 6 / 1438هـ من الساعة ٤:٣٠ عصرا إلى الساعة ٨:٣٠ مساءً في نادي الحي بثانوية ابن النفيس .
وللتسجيل أرسل كلمة تسجيل في دورة الإلقاء على الرقم التالي
٠٥٣١٣٦٠٢٠٨
أو على رابط التسجيل الإلكتروني على حساب نادي الحي بثانوية ابن النفيس @nadialhy
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