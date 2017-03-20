أقام النشاط الطلابي في متوسطة الملك سلمان بن عبد العزيز بقيادة رائد النشاط /صالح بن إبراهيم الصويلح وإشراف وكيل المدرسة سعيد القحطاني يومها المفتوح الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 17/6/1438 هـ حيث بدأ البرنامج بتوزيع الطلاب على الأماكن ثم بدأت المنافسات الرياضية بقيادة الأستاذ / فهد الجريوي.
ثم توجه الطلاب لتناول وجبة الافطار حيث أبدع الطلاب في تقديم مختلف الأطعمة و الأكلات وبعدها بدأ البرنامج الثقافي بقيادة الأستاذ / يوسف العامر
حيث ألقيت بعض القصائد في مدح المدرسة بأصوات عذبة وجميلة .
وفي آخر البرنامج كرم قائد المدرسة الاستاذ/ فالح مبارك الدوسري المتميزين في الدوري الرياضي ومسابقة الإذاعة المدرسية ومسابقة أكلات اليوم المفتوح .
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