قام رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بمحافظة الخرج «جذا» الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليحيى، صباح اليوم الاثنين، يرافقه أمين عام الجمعية الأستاذ تركي بن عبدالرحمن العتي، بزيارة إلى مقر مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الدلم.
والتقى اليحيى خلال الزيارة بمدير المركز الأستاذ عمر بن عبدالعزيز السنبل، بحضور الأستاذ سعد بن عبدالرحمن الهذيلي، حيث تبادل الجانبان الأحاديث الودية واستعرضا عدداً من المواضيع الرامية إلى تحقيق أكبر فائدة ممكنة لذوي الإعاقة وأسرهم وتحقيق الغايات التي قامت من أجلها الجمعية.
وقدّم رئيس مجلس إدارة «جذا» شرحاً عن عدد من المشروعات التي أنجزتها الجمعية أو تلك التي في طريقها للإنشاء في نطاق خدمتها ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم، لا سيما مركز «جذا» لذوي الإعاقة الذي انطلقت بداية أعماله مؤخراً في انتظار تدشينه رسمياً برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض.
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