استضاف معالي الشيخ عبدالله بن مجدوع وكيل أمارة منطقة الرياض واخوانه وأبنائهم ، عدد من أعضاء مجلس الشورى الذين عينوا حديثا ،وبعض أعضاء المجلس السابقين ، وذلك مساء الجمعة بمنتجع درع المجد الخاص بالدرعية ،وقد حضر هذه المناسبة عدد من وجهاء المجتمع السعودي ، وعدد من أبناء محافظة بلقرن بالرياض ،وقد توافد الضيوف بعد صلاة العشاء ، ثم بدأ البرنامج المعد لذلك بتقديم الاعلامي محمد بن صالح القرني ، ثم كلمة لمعالي الشيخ عبدالله بن مجدوع رحب فيها بالضيوف وجميع الحضور، كما تطرق ابو سلطان لما تعيشه مملكتنا من امن وامان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد ثم دعى الله ان يحفظ ملكنا ويمتعه بالصحة والعافية ،كما دعى الى توحيد الصف واللحمة الوطنية من ابناء الوطن ،كما اثنى على دور مجلس الشورى واعضائه متمنياً لهم التوفيق والسداد ،بعد ذلك توالت فقرات المناسبة بعدد من القصائد الشعرية ثم اختتم البرنامج بشيلة بهذه المناسبة بقيادة الاستاذ سلطان العمري ابو عبدالله ،بعد ذلك دعا ابو سلطان ضيوفه لتناول طعام العشاء.
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وكيل إمارة الرياض يحتفي بأعضاء الشورى الجدد
بمنتجع درع المجد الخاص بالدرعية
وكيل إمارة الرياض يحتفي بأعضاء الشورى الجدد
الخرج اليوم - عبدالرحمن البعيجان :
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