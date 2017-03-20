وقعت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مع مؤسسة البريد السعودي اتفاقية تعاون لتوفير وبيع منتجات وخدمات شركة موبايلي في جميع فروع ومكاتب البريد في المملكة حيث سيتم توفير شرائح الاتصال الصوتية والبيانات وبطاقات الشحن والبيانات الإلكترونية.
وقد وقع الاتفاقية من طرف موبايلي الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال المهندس/ إسماعيل الغامدي ومن طرف البريد السعودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس /سامي العويضي وعدد من القياديين من الطرفين وتم التوقيع بالحفل الذي أقيم مؤخراً في المقر الرئيسي للشركة.
تعليقاً على توقيع الاتفاقية قال المهندس / إسماعيل الغامدي “نعتز بتوقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي أحد المؤسسات الوطنية التي تشهد تطوراً ملحوظاً، و نهدف إلى تعزيز قنوات البيع الخاصة بمنتجاتنا وخدماتنا، ، لذا فإننا نثق في قدرات وانتشار البريد السعودي لتسهيل الحصول على منتجات موبايلي”.
وأضاف الغامدي “تحرص موبايلي دائماً على العمل جنبًا إلى جنب مع مختلف القطاعات الحكومية والأهلية، وذلك ضمن خطة التحول الوطني في رؤية المملكة 2030”.
وبهذه المناسبة أثنى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البريد السعودي على تعاون ومهنية شركة موبايلي ودورها الهام في تطوير قطاع الاتصالات في المملكة وبين أن الاتفاقية تأتي ضمن سياسة مؤسسة البريد السعودي في التعاون مع الشركات الرائدة في عدد من القطاعات لتعزيز خدمات البريد المقدمة للمواطنين والمقمين في جميع مناطق المملكة.
يذكر أن موبايلي قامت بتوفير كافة التجهيزات اللازمة لمواقع البريد السعودي المقدمة للخدمات، كما قامت الشركة بتوفير التدريب المناسب للعاملين بها لضمان سهولة وسرعة تقديم الخدمات.
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