تنظم عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج (الشطر النسائي) دورة تدريبية بعنوان السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب للمدربة المعتمدة جواهر المطرفي حاصلة على أفضل خامس شخصية قيادية على مستوى المملكة بتاريخ 8-7-1438هـ لمدة يومان من الساعة 9 إلى 1 صباحا
· الدورة مجانا لمن كان ولي أمرها شهيد أو مرابط في الحد الجنوبي وذلك تقديرا لذويهم الشروط:
1- احضار مايثبت أن ولي أمرها شهيد أو مرابط
2- احضار آخر مؤهل
3- دفتر العائلة أو الهوية
· وبسعر 200 ريال لمن هم غير ذلك
· سارعي بالتسجيل العدد محدود
محاور الدورة:
– مقدمة عن السكرتارية.
– إجراء ومعالجة الاتصالات الهاتفية بمهارة.
– تنظيم وإدارة الاجتماعات.
– تنظيم مقابلات زوار المدير.
– كتابة المراسلات وتداولها بكفاءة.
– تداول وسائل الاتصال الكتابي بكفاءة.
– تنظيم المحفوظات والأرشيف.
مكان الدورة: مبنى العمادات المساندة
للاستفسار: 0549901366
للتسجيل بالدورة على هذا الرابط: https://community. psau.edu.sa/ar/courses
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