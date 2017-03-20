أعلنت لجنة التنمية الاجتماعيه الأهلية بحي القطار بالخرج عن اقامة لقاء مفتوح بحضور فضيلة الشيخ سعد العتيق بعنوان “أنت مستهدف “.
وسيقام اللقاء مساء غد الثلاثاء بمقر اللجنة غرب حي القطار بعد صلاة العشاء.
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تنمية حي القطار تعقد لقاء “أنت مستهدف” غدا الثلاثاء
تنمية حي القطار تعقد لقاء “أنت مستهدف” غدا الثلاثاء
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
أعلنت لجنة التنمية الاجتماعيه الأهلية بحي القطار بالخرج عن اقامة لقاء مفتوح بحضور فضيلة الشيخ سعد العتيق بعنوان “أنت مستهدف “.
أعلنت لجنة التنمية الاجتماعيه الأهلية بحي القطار بالخرج عن اقامة لقاء مفتوح بحضور فضيلة الشيخ سعد العتيق بعنوان “أنت مستهدف “.
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