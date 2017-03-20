انطلاقاً من حرص جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز -ممثلة في وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية- على تحقيق أبعاد رؤية المملكة 2030 بتدريب وتأهيل خريجين الجامعة بما يزيد من قدراتهم التنافسية في سوق العمل، تم إقامة ملتقى مشرفي ومشرفات وحدات الخريجين في الكليات اليوم الأربعاء 16 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 15 مارس 2017م وذلك برعاية الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية كما حضر الملتقى أعضاء فريق تنفيذ الهدف الاستراتيجي الخامس.
استهل اللقاء الدكتور الخضيري بالترحيب بالحضور وتوضيح مدى أهمية وحدات الخريجين في الكليات نحو تدريب وتأهيل الخريجين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والاحتياجات المجتمعية والمساعدة في توفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين والسعي نحو استخدام جميع وسائل التواصل والتفاعل مع الخريجين وجهات التدريب والتوظيف وذلك لتحقيق الموائمة بين مخرجات الجامعة ومتطلبات سوق العمل وضرورة الفصل بين الأنشطة الطلابية وأنشطة وحدة الخريجين حتى لا يحدث تكرار في الأنشطة وضرورة توثيق جميع الفعاليات والأنشطة وتسجيل بيانات الطلاب والخريجين المشاركين فيها وتسليمهم شهادات بها.
بعد ذلك قدّم الدكتور أحمد نغمش مشرف وحدة الخريجين بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية عرضًا موجزًا عن وحدة الخريجين؛ اشتمل على رؤية ورسالة وأهداف الوحدة والهيكل التنظيمي وآلية تشكيل لجان وحدات الخريجين في الكليات. كما تم عرض ما تم إنجازه في الفترة السابقة منذ إعادة تشكيل الوحدة؛ حيث قامت الكليات بإعداد خطط للفعاليات والأنشطة للخريجين خلال الفصل الدراسي الثاني في مجالات التدريب المهني والتأهيل الوظيفي والتأهيل لريادة الأعمال والتأهيل للدراسات العليا والعمل عن بُعد. أيضا تم استعراض النماذج التي تم تصميمها ومنها النموذج الإلكتروني لتقارير الفعاليات والأنشطة، ونماذج قياس مدى رضا الطلاب والخريجين حول الفعاليات والأنشطة والمدربين كما أشار إلى تحديث الموقع الإلكتروني للوحدة وانشاء مجموعات تواصل مع مشرفين ومشرفات وحدات الخريجين. أيضا تم التطرق إلى الأهداف الأخرى لوحدات الخريجين والمتمثلة في التواصل الدائم والمستمر مع الخريجين وجهات التوظيف وأنه جارى العمل على إقامة شراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” للاستفادة من برامج وخدمات الصندوق كما يتم البحث حالياً عن آليات للحصول على معدلات توظيف الخريجين بشكل دقيق وتحديد الجهات المسؤولة عن توفير تلك المعلومات للتواصل معها.
وفي ختام اللقاء كان هناك حوار ونقاش فعال بين الحضور حيث تم التطرق إلى الكثير من المواضيع والقضايا المتعلقة بالخريجين مثل الطرق والآليات المختلفة للتواصل مع الخريجين، وتوضيح بعض المفاهيم التي تم استعراضها حول التدريب المهني، وتنظيم وحدات ولجان الخريجين في الكليات، ودور منسقي التدريب الميداني ومشاريع التخرج وتم استعراض الكثير من الأفكار التي تهدف إلى تطوير أداء وحدات الخريجين في الكليات في المستقبل.
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