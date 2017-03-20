تداول مغردو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطعا مصورا لحارس مرمى النصر والمنتخب السعودي وليد العبدالله في معسكر المنتخب وهو يجلس بين عدد من لاعبي نادي الهلال.
وأظهر المقطع الحارس الدولي وهو محاط من جميع الجهات بلاعبي الهلال الدوليين في معسكر المنتخب ويقول: ” أمامي وعلى يساري ويميني جميعهم لاعبو نادي الهلال.. هذا كثير”.
فيما جاءت التعليقات على مقطع الفيديو حارس النصر من قبل مغردي “تويتر” مثيرة، حيث وصف بعضهم أن هذا الفيديو يثير التعصب والعنصرية بين الفريق الواحد.
وفق “أخبار 24”.
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