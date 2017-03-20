توقع عضو الجمعية العمومية والاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، القانوني إبراهيم الربدي، أن تفرض لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم أربع عقوبات بحق لاعب فريق النصر عوض خميس عقب توقيعه عقدا مع الهلال حتى 2020 ثم تجديده بعد أسبوعين عقده مع النصر.
فيما استبعد الربدي أن تصدر عقوبة ضد النصر، كونه جدد مع لاعبه خارج فترتي التسجيل الصيفية والشتوية، مشيرا إلى أن العقوبة ربما تطال وكيل الأعمال غرم العمري إذا كان على علم بمسألة تجديد اللاعب عقده مع النصر. وفق “مكة”.
وينتظر أن يبت الاتحاد السعودي في القضية خلال اليومين المقبلين.
العقوبات المتوقعة على اللاعب بحسب الربدي
– إيقاف اللاعب مدة تتراوح بين4 إلى 6 أشهر
– غرامة مالية 7.2 ملايين ريال، وهي قيمة مجمل رواتبه في عقده مع الهلال 3 سنوات
– غرامة مالية أخرى تتراوح بين 300 إلى 500 ألف ريال لإخلاله بعقده مع الهلال وتجديده للنصر فترة مماثلة
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