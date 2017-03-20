تقدم الحكم فهد العريني اليوم بشكوى رسميه على مشجع من جمهور نادي العداله بالاحساء مدعياً بأنه تلفظ عليه بألفاظ نابية قبل نهاية اللقاء الذي جمع العدالة والفيحاء ضمن الجولة ٢٤ من منافسات دوري الدرجة الاولى والذي خسره العداله من الفيحاء 2-5.
وقد تم ايقاف المشجع احمد الحسين الذي يبلغ من العمر 18 سنة بشرطة جنوب الهفوف ومن ثم تم تحويله الى شرطة الصالحية لحجزه في التوقيف وتحويله صباح الاحد الى هيئة الادعاء والتحقيق لأخذ الافادات.
ومازالت المحاولات مع الحكم فهد العريني جارية لاقناعه بالتنازل الا انه رفض كل الوساطات ولم يتنازل على المشجع
وكشفت مصادر لعين اليوم ان المشجع طالب في سنة ثالث ثانوي و يعاني من امراض منها الضغط والسكري و دائماً مايخضع للترقيد في المسشتفى بسبب التشنجات ولديهم كل التقارير التي تثبت ذلك ووالدته الان تعيش في حالة نفسية سيئة بعد سماعها الخبر. وفق “عين اليوم”.
وقال عبدالله العبدالله عضو مجلس ادارة العدالة : الحكم فهد العريني استفز لاعبي وجماهير نادي العدالة بالاخطاء التحكيمية التي حدثت في اللقاء وعلى اثرها خسر العدالة بنتيجة كبيرة مشيراً انه من الطبيعي ان تكون ردة الجماهير هكذا وتحدث في كل الدوريات من قبل الجماهير.
وتعد هذه الحادثة هي الاولى من نوعها في الملاعب السعودية يتم فيها القبض على مشجع في المدرجات بتهمة الشتم بألفاظ نابية وتحويله لهيئة التحقيق والادعاء العام.
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