ذكرت مصادر مطلعة أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة المهندس حاتم باعشن بصدد توكيل محامٍ جديد للقضايا الخارجية بدلًا عن الإسباني كريسبو، كما أنها قامت بتجهيز مبلغ المليون يورو إيفاءً لقرار الفيفا بإلزام النادي بدفع المبلغ للاعب الأسترالي جيمس ترويسي.كما تعكف الإدارة الاتحادية على عدد من التنظيمات الأخرى، وفضّلت اتخاذ الصمت في خطواتها التصحيحية في معالجة القضايا والتعامل مع المستجدات، وكانت قد أكدت في بيانها الصادر أمس بخصوص قضية ترويسي أنه الأخير ولن تصدر أي بيان في هذا الشأن. وفق “المدينة”.
وفي شأن متصل أوضح الدكتور عادل عزت رئيس اتحاد الكرة بأنه سيتم عقد اجتماع لنائبه ياسر المسحل مع المهندس حاتم باعشن ومحامي نادي الاتحاد مع الفيفا يومي 22 و23 مارس لبحث قضايا النادي لدى الفيفا.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج