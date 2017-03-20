أكد مدير المركز الإعلامي السابق بنادي الشباب ، محمد الناصر ، على كون نادي الاتحاد المستفيد الأول من قرار منع التسجيل لفترتين قادمتين بسبب قضية مستحقات الأسترالي جيمس ترويسي، لاستمرار الرباعي الأجنبي الأفضل مع الفريق الكروي للموسم المقبل.
قال محمد الناصر في تصريحات لإذاعة يو إف إم : ” فريق الاتحاد المستفيد الأول من قرار منع التسجيل باستمرار الرباعي الأجنبي الأفضل مع الفريق للموسم الكروي المقبل،وقد تألقوا بصورة لافتة ورائعة في موسمهم الأول مع العميد “.
أضاف : ” لا يوجد في الأندية السعودية أشخاص متخصصين في الإدارة ،والعمل قائم على أصدقاء الرئيس فقط ،ونفتقد للاحترافية في العمل الرياضي بشكل عام”.
وفق “النادي”.
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