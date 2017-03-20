كشفت دراسة سنوية عن مكافآت ورواتب كبار الموظفين في الشركات السعودية، أن كبار التنفيذيين في البنوك وشركتي “سابك” و”جرير”، حصلوا على أعلى المكافآت والرواتب خلال عام 2016.
ووفقًا للدراسة التي تجريها “أرقام” فقد تصدر كبار تنفيذيي البنك الأهلي القائمة للعام الثالث على التوالي خلال عام 2016، حيث حصل 6 منهم على 66.3 مليون ريال، مقارنة بـ 49.3 مليون في عام 2015.
وجاءت شركة “سابك” رابعة الشركات، حيث حصل 5 من كبار التنفيذيين بها على 36.1 مليون ريال في 2016، بانخفاض عن عام 2015 الذي حصلوا فيه على 44.8 مليون.
وشهد عام 2016 ارتفاع مكافآت ومرتبات كبار التنفيذيين لشركة “جرير”، وحلت في المرتبة الثامنة، حيث حصل 6 منهم على 33.2 مليون ريال في 2016، بارتفاع عن 27.1 مليون في 2015.
وضمت القائمة شركات رفعت رواتب وأجور كبار التنفيذيين، مثل “مبرد” و”بوبا” و”الراجحي”، وشركات أخرى خفضتها مثل “المراعي” و”سابك”.
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