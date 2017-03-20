كشفت إدارة مطار الملك خالد حقيقة تضرر طائراتها بعاصفة “مدار”، وتحرك بعضها بفعل الرياح الشديدة التي ضربت عدة مناطق بالمملكة مؤخراً، مؤكدةً سلامة جميع طائراتها.
وقالت إدارة المطار في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن مطار الملك خالد يؤكد سلامة الطائرات بساحاته في ظل سوء الأحوال الجوية ولا توجد أي حالة اصطدام بمرافق المطار، داعيةً عملاءها إلى التواصل مع الناقل الجوي للتأكد من مواعيد الرحلات بسبب تأخر بعضها بفعل الغبار الكثيف.
يذكر أن مغردين قد تداولوا مقطع فيديو لوصول عاصفة مدار لمطار الملك خالد بالرياض؛ حيث ذكر مصور الفيديو أن العاصفة تسببت في تحريك عدد من الطائرات واصطدامها بمرافق المطار.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج