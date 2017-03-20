توعد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، شركات التطبيقات الذكية للتاكسي المخالفة لتنظيم السعودة الكاملة، بتوقيع عقوبات على سائقيها الأجانب، تبدأ بغرامة مالية 5 آلاف ريال وتنتهي بالترحيل خارج المملكة.
وأكد الرميح خلال ورشة العمل التي عقدت في غرفة جدة التجارية أمس (الأحد) وفقاً لـ “الوطن”، أن نسبة السائقين السعوديين في شركات التطبيقات الذكية للتاكسي بلغت نحو 70 %، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى لسعودة سائقي تلك الشركات بنسبة 100 %.
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