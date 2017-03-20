محمد بن حسن الدليمي

محمد بن سريع العجمي

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تعرّف على أشد 3 عواصف رملية ضربت المملكة خلال السنوات الأخيرة.. القاسم المشترك بينها المنطقتان الوسطى والشرقية