كشف أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أنهم لم يتلقوا أي تعليمات من مؤسسة النقد، بخصوص تقديم صرف راتب شهر رمضان، إلى تاريخ 24 رمضان، وفقاً لـ “سبق”.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صورة تعميم منسوب لمؤسسة النقد وموجه لجميع البنوك بالمملكة، بتعديل موعد صرف راتب شهر يونيو “برج السرطان” الذي يسبق عيد الفطر المبارك، ليكون في الـ 24 من رمضان الموافق 18 يونيو.
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