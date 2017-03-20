قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن العاصفة الترابية “مدار” التي هبت على المملكة منذ أمس (الأحد) ستستمر حتى ما بعد ظهر اليوم (الإثنين)، على مناطق الرياض والقصيم والشرقية.
وأضافت الهيئة في تغريدة لها على حسابها بموقع “تويتر”، أن مدن الرس وبريدة وعنيزة والأجزاء المجاورة لها ستشهد أتربة مثارة تسبب شبه انعدام في الرؤية حتى صباح اليوم.
وأوضحت أن العوالق الترابية مستمرة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى الصباح وتشمل السواحل، وتتحسن تدريجياً خلال النهار.
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