عثرت الجهات الأمنية بمنطقة جازان أمس (الأحد) على جُثمان شاب مُعلقاً من رقبته بأحد أبراج الاتصالات الواقعة على طريق سريع، فيما تشير الاستدلالات الأوّلية إلى إقدامه على الانتحار بشنق نفسه.
وأوضحت مصادر أن الشاب غير المُستدل على هويته حتى الآن رُبطت عنقه بحبلٍ موثق بحديد برج الاتصالات، مبينةً أن الجهات المختصة قامت برفع البصمات المتواجدة بالمكان، وفحص الجثمان من قبل الطبيب لمعرفة سبب الوفاة وتحديد كونها انتحاراً أم جريمة جنائية.
وبيّنت المصادر أن الجهات الأمنية نقلت جثمان الشاب إلى ثلاجة الموتى بأحد مستشفيات المنطقة؛ لحين كشف تفاصيل القضية ودوافعها التي ترجح الدلائل أنها جريمة انتحار، وتم رفع تقرير طبي بالحالة للجنة التحقيق.وفق “أخبار 24”.
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