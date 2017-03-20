أصدرت المحكمة العامة بجدة حكماً بإلزام أمير بإخلاء القصر الذي يقيم فيه بحي البساتين في محافظة جدة ومغادرته فوراً، بعد تقدم صاحب العقار بشكوى بعدم قانونية إقامة الأمير في القصر.
وأوضحت مصادر وفقاً لـ “المدينة”، أن تفاصيل القضية تعود إلى رفض الأمير مطالبة صاحب العقار بإخلاء القصر مستغلاً ثغرة إجرائية في عقد الإيجار، كما لم يستجب لخطابات من محافظة جدة واللجنة العقارية بإمارة مكة المكرمة وشرطة المنطقة بالوفاء بحق صاحب العقار وتسليمه القصر.
وأضافت المصادر أن مالك العقار لجأ إلى المحكمة العامة بجدة التي أصدرت حكماً يلزم الأمير بإخلاء العقار فوراً بسلطة القضاء، واكتسب الحكم القطعية بعد مرور 30 يوماً دون تقديم أي اعتراض عليه من قبل المدعى عليه.
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