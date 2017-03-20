أفاد شهود عيان أن طائرة تابعة للخطوط السعودية قادمة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اضطرت للهبوط في مطار البحرين الدولي؛ بسبب العاصفة الترابية التي تضرب الرياض منذ أمس الأحد.
وقال عددٌ من الركاب وفقا لـ”عكاظ” إن رحلة الخطوط السعودية رقم (1546)، أقلعت ظهر أمس من مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك، وحاول قائدها الهبوط مرتين في أرضية مطار الملك خالد، ولكن دون جدوى؛ بسبب العاصفة التي شهدتها الرياض.
وأضافوا أن قائد الطائرة قرر على أثر ذلك التوجه إلى مطار البحرين الدولي؛ الأمر الذي أحدث حالة من الذعر بين الركاب، مبينين أن الطائرة لا تزال متوقفة في مدرج مطار البحرين.
يذكر أن عاصفة مدار ضربت مطار الرياض أمس، فيما أعلنت الخطوط السعودية أن مواعيد بعض رحلاتها قد تتأثر بسبب العاصفة.
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