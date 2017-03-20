أقيم مساء أمس الأحد حفل تكريم متقاعدي منسوبي الشئون الإدارية والمالية بالمؤسسة العامة للصناعات العسكرية على مسرح النادي بالمدينة السكنية.
بدأ الحفل بآيات عطره من الذكر الحكيم ،بعدها ألقى الأستاذ محمد بن ناصر الغشام كلمةً رحب فيها بالحضور الكريم وقدم شكره وتقديره لجميع من ساهم في إقامة هذا الحفل .
تلا ذلك كلمة المتقاعدين ألقاها نيابةً عن زملائه الأستاذ عبدالعزيز بن سالم الزهراني ومن ثم قصيده للشاعر محسن بن بخيت الدوسري
عقب ذلك ألقى راعي الحفل مدير عام الشئون الإدارية والمالية علي بن عبدالله القحطاني كلمة قال فيها: تعد أيام الوفاء من أفضل الأيام لدى الشخص لأنه يشعر فيها بأنه حقق هدف من أهداف حياته ومن أجمل أيامي يومان تكرمت فيها بهذا المكان إحداها كان عرابه العميد محمد بن تركي العسبلي بعد مغادرتي لإدارة الأمن والمرة الأخرى من زملائي في إدارة العلاقات العامة وهذه لا تزال من أجمل الذكريات مبيناً أن الإخوان المتقاعدين عملوا في ظروف صعبه وعاشروا قرنين من الزمان وقدموا كل مابوسعهم للمؤسسة وهذه الروح التي هي موجودة في زملائنا السابقين أتمنى أن تنتقل عدواها لمن بعدهم وتستمر في العطاء والتعاون والمحبة فالحرص والإتقان والكفاءة العالية عايشتها مع جميع هؤلاء الذين نودعهم الليلة ، وفي ختام كلمته شكر جميع من شارك في هذا الحفل وتمنى للزملاء المتقاعدين التوفيق والسداد
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج