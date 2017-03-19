تعتبر الشبكات المفتوحة عن طريق الهواتف الجوالة، عرضة للاختراق من قِبل أي شخص بسهولة تامة.
وعلى الرغم من محدودية معرفتنا بمختلف البرمجيات التي تساعدنا على ضمان خصوصيتنا على شبكة الإنترنت، فإن هذه الحيل البسيطة من شأنها أن تقينا من خطر قرصنة حساباتنا على الإنترنت، بحسب صحيفة Lavanguardia الإسبانية.
1- استخدام كلمة عبور خاصة لكل خدمة
منذ الوهلة الأولى، نعتقد أن استخدام كلمة العبور نفسها لجميع أجهزتنا الإلكترونية الخاصة حل منطقي وفعال.
في المقابل، تجعلنا هذه الطريقة هدفاً سهل الاختراق. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن مارك زوكربيرغ، خلال بداية هذه السنة، قد تعرض للقرصنة؛ بسبب استعماله كلمة العبور نفسها لحساباته على مواقع “لينكد إن”، و”تويتر” و”بنترست”.
وفي هذه الحالة، يكفي أن يتمكن المخترق من قرصنة أحد هذه الحسابات؛ ليتمكن من اختراق بقية الحسابات الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، فإن كلمة السر التي كان يعتمدها زوكربيرغ كانت بسيطة وسهلة جداً، مثل dadada. والجدير بالذكر أنه إلى جانب استخدام كلمات عبور مختلفة، من المهم أن نكون حريصين على عدم استخدام مفاتيح واضحة والجمع بين الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام.
2- تعديل كلمة العبور الخاصة بالهاتف الجوال
فضلاً عن الولوج إلى الهاتف عن طريق بصمة الإصبع، من الضروري أن نقوم بإعادة تعديل كلمة السر التي تتكون من 4 أرقام فقط؛ نظراً لأن الهاكر لديه فرصة من أصل 10 محاولات لفك تشفير أي كلمة مرور.
ومن ثم، إذا كانت كلمة العبور الخاصة بك مطابقة لأي تشكيلة من المجموعات التالية: 1234,9999,1111,3333,0000,5555,1212,6666,7777,1313،2000,8888 4444,4321,2222,2001,6969,1010، فيُستحسن تغييرها في أقرب وقت ممكن.
3- استخدام وسائل “استيقان” مزدوجة للبريد الإلكتروني الخاص بك
من المرجح أن يعتبر البريد الإلكتروني الخاص من أكثر البوابات المتاحة للوصول إلى بياناتك الشخصية. وبهذه الطريقة، فإن المخترِق الإلكتروني سيتمكن بسهولة تامة من تغيير كلمات العبور الخاصة بحساباتك المصرفية والشبكات الاجتماعية.
ومن ثم، فإن التحسين البسيط لخصوصية بياناتك يكمن في ضبط الإعدادات الخاصة ببريدك الإلكتروني عن طريق عملية “الاستيقان”.
4- تشفير القرص الصلب الخاص بك
وهي طريقة بسيطة للغاية؛ إذ يكفي أن تدخل إلى قائمة “الأمن والخصوصية” في جهاز الحاسوب الخاص بك، سواء كان “ويندوز” أو “ماك”، وتقوم بتفعيل خاصية التشفير “FileVault”.
5- استخدام تطبيق “سيجنال” عند إرسال رسائلك الخاصة
من المعلوم أن تطبيق الواتساب يُصنّف من ضمن أكثر التطبيقات استخداماً في العالم. ومع ذلك، فإن محتوى الرسائل التي ترسلها من خلال هذا التطبيق ليس مشفراً. ومن ثم، إذا كنت ترغب في إرسال رسائل وصور وأشرطة فيديو دون أن ينتابك قلق من عمليات الاختراق، فيمكنك استخدام هذا التطبيق.
6- الاعتماد على التصفح المتخفي
انطلاقاً من فرضية عدم وجود أي نظام آمن بنسبة مائة في المائة، فإن التصفح المتخفي على “جوجل كروم” أو متصفح “فاير فوكس” السري ليسا بالأنظمة المجانية الأكثر فاعلية. لذلك، فإن برنامج التخفي “تور” الذي يعتمد على نظام “التسيير البصلي”، يتيح لمستخدميه فرصة الاتصال دون الكشف عن هوياتهم على شبكة الإنترنت.
7- إذا لم تكتفِ بمتصفح Tor فعليك بمحرك البحث DuckduckGo’
يعتبر DuckduckGo’ من ضمن محركات البحث الخاصة الأكثر أماناً، حيث يقوم بمحو جميع آثار البحث الخاصة بك على شبكة الإنترنت بحسب هافيغنتون بوست عربي.
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