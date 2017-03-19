ورثت وافدة سورية تزوجت من رجل أعمال سعودي سرًّا مبلغًا ماليًّا كبيرًا قيمته 67 مليون ريال، بعد رفض الورثة دفع 200 ألف ريال.
وكانت الوافدة صاحبة الحظ الكبير، قد قدمت إلى المملكة، لتلتحق بأسرة رجل أعمال، وبعد مضيّ مدة، قرر رجل الأعمال الزواج بها، إلا أن هذا الزواج لم يدم طويلًا، حيث فارق الزوج الحياة تاركًا أملاكًا وعقارات عديدة في مختلف أرجاء المحافظة وفقا لموقع عاجل.
مات الزوج فرفض الورثة منحها حقّها، حتى إنها طلبت 200 ألف ريال فقط لتتنازل عن قضية رفعتها، لكنهم رفضوا.. وفي النهاية حكم القاضي بإضافتها إلى الورثة، لتحصل على 67 مليون ريال بدلًا من الـ200 ألف.
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