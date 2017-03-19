جسدت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمرافقه الشيخ بدر بن هزاع بن تريحيب بن شقير الدويش أروع صور الوفاء والمحبة بين الأصدقاء ، فعلى الرغم من طول رحلة السفر بين بكين والرياض إلا أن خادم الحرمين أصرّ على التوجه لمستشفى الملك فيصل التخصصي وزيارة صديقه والاطمئنان على صحته فور وصوله للرياض مساء أمس .
ووفقا لموقع عين اليوم كشف مصدر مقرب من الشيخ بدر الدويش ” تفاصيل الزيارة، موضحاً أن الشيخ بدر تعرض لوعكة صحية في اليوم الذي غادر فيه خادم الحرمين الشريفين إلى ماليزيا في مستهل جولته الآسيوية، ولم يتسن للدويش مرافقة الملك في السفر، نافياً صحة ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن تعرض الشيخ بدر للوعكة الصحية خلال مرافقته للملك في جولته الآسيوية واضطراره للعودة .
وأضاف المصدر: فور وصول الملك إلى ماليزيا اتصل بالشيخ بدر للاطمئنان على صحته وكان حريصاً على الاتصال هاتفياً بشكل يومي للاطمئنان على صحة مرافقه الذي يرافقه منذ 50 عام .
ووصل خادم الحرمين الشريفين للرياض أمس وتوجه إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي واطمأن على صحة الشيخ بدر الذي يعاني من التهاب في الرئة وتحسنت صحته، ومازحه الملك قائلاً : ” احنا بنطلع الدرعية كانك طيب امش معنا ” .
وأشاد رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بمقطع الفيديو المتداول لزيارة الملك، والذي أظهر وفاء ملك الحزم مع صديقه الشيخ بدر، وحرصه على زيارته فور عودته من الجولة الآسيوية التي شملت ” ماليزيا وإندونيسيا واليابان والصين ” واستغرقت نحو شهر .
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