أعلنت وزارة الداخلية مساء اليوم (الأحد) أن قوات حرس الحدود بالحد الجنوبي أحبطت عدة محاولات لزرع ألغام أرضية وتهريب أسلحة وذخيرة وأكثر من نصف طن من الحشيش المخدر، وألقت القبض على المتورطين فيها، خلال الفترة من 11 – 19 جمادى الآخرة 1438هـ.
وأوضح المتحدث الأمني للوزارة أنه تم رصد محاولات المهربين لتجاوز الحدود ودخول المملكة، الأمر الذي استوجب التعامل مع الموقف وفقا لمتطلباته لدرء خطرهم، ما أسفر عن القبض على (30) مهرباً، هم (19) إثيوبيا، و(7) من الجنسية اليمنية، و(3) سعوديين، وشخص واحد مجهول الهوية.
وأبان أنه تم ضبط (1265) متسللاً، بينهم (847) يمنياً، و(309) أثيوبيين، و(16) صومالياً، مشيراً إلى أنه نتج عن تبادل إطلاق النار مع المهربين مقتل (3) وإصابة (2)، وضُبط بحوزتهم (8) ألغام عسكرية أرضية، و(23) قطعة سلاح مختلفة، و(32160) طلقة حية، و(607) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، فيما لم يتعرض أحد من رجال الأمن لأي أذى.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج