قررت إدارتا تعليم المنطقة الشرقية والقصيم مساء اليوم (الأحد) تعليق الدراسة ليوم غدٍ الاثنين بكافة مدارس التعليم العام بهما.
وأوضح الناطق الإعلامي لتعليم الشرقية سعيد الباحص أنه تقرر تعليق الدراسة ليوم غدٍ الاثنين في جميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات بجميع القطاعات التابعة لتعليم الشرقية، وكذلك مراكز محو الأمية والمدارس الليلية.
كما وجه مدير تعليم القصيم بتعليق الدراسة وفقا للتقارير المناخية، والآثار المترتبة على ذلك.
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