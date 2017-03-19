استقبل رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد حاتم باعشن بمكتبه في النادي مساء اليوم مدير مكتب سمو الأمير الوليد بن طلال بجدة فواز الشقيري والذي حمل هدية سمو الأمير لنادي الاتحاد بمناسبة تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بطولة كأس سمو ولي العهد الأمين والبالغة مليون ريال.
ولقد أثنى رئيس النادي على مواقف الأمير الوليد بن طلال الداعمة لكافة أندية الوطن مقدما شكره لسموه على تهنئته ومكافأته للفريق بهذا الإنجاز في بادرة معتادة وغير مستغربة من سموه الكريم. وفق “النادي”.
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