رفع اللاعب الغاني سولي مونتاري، قضية على نادي الاتحاد يطالب فيها بمبلغ ٤ مليون يورو، حوالي (16 مليون ريال سعودي) فيما تقرر أن تعقد جلسة بين الطرفين على طاولة الاتحاد الدولي لكرة القدم مطلع شهر إبريل المقبل.
وبحسب مصادر “عين اليوم”، فإن لاعب الوسط مونتاري اعترض على العقد الموجود لدى نادي الاتحاد وأشار الغاني إلى انه مزور ولا يمت بحقيقة محتوى العقد الأصلي، فيما طالب مسؤولي الاتحاد بإحضار العقد الموثق خلال جلسة أبريل المرتقبة.
ومن المنتظر توجه الرئيس الأصفر حاتم باعشن مع محامي النادي كريسبو الى الفيفا لتقديم العرض الاصلي وكافة المستندات للدفاع عن حقوق النادي.
يذكر أن سولي مونتاري لعب لنادي الاتحاد موسم 2016، خاض فيها 18 مباراة في دوري جميل وسجل هدفين، فيما اشتهر كلاعب في صفوف إنتر ميلان وأودينيزي الإيطاليين.
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