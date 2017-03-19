أوضح الناطق باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني حقيقة المقطع المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر هبوب عاصفة رملية شديدة على محافظة جدة، نافياً صحته.
وأبان القحطاني وفق تغريدات نشرها الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد في “تويتر” قبل قليل، أن المقطع المشار إليه تم تصويره قبل بضع سنوات، داعياً الجميع إلى تحرّي الدقة وعدم تداول المعلومات المغلوطة.
وحول ما أُثير من أن جدة لن تتأثر بالعاصفة القادمة من مصر، أكد القحطاني أن جدة ليست من المناطق الأكثر تأثراً بالرياح النشطة والأمطار.
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