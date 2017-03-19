نفى مهاجم النادي الأهلي المحترف السوري عمر السومة نيته الاعتزال دولياً؛ تلبية لرغبة عائلته بسبب دعوته للانضمام إلى المنتخب السوري، الذي يقيم معسكراً خارجياً، استعداداً لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال العالم 2018 في روسيا.
وأوضح السومة في تغريدات متتابعة على حسابه في “تويتر” اليوم الأحد أن الخبر الذي نشرته إحدى الصحف الرياضية بهذا الشأن غير صحيح جملة وتفصيلاً، وأن مشاركته مع المنتخب السوري قرار شخصي أولاً وأخيراً.
وأضاف أن طموح أي لاعب تمثيل منتخب بلاده، إلا أن الظروف الشخصية حالت دون التحاقه بمنتخب سوريا، متمنياً له التوفيق والتأهل للمونديال. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن صحيفة رياضية محلية أوردت خبراً يفيد باعتزام السومة اعتزال اللعب دولياً، بناءً على رغبة عائلته، وهو ما نفاه اللاعب.
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