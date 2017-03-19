بدأت المحكمة الجزائية المتخصّصة اليوم الأحد، محاكمة مواطن اقتحم مصرف الراجحي بمدينة جازان، وقتل اثنين من المراجعين، بعد أن أطلق النار عشوائياً داخل المصرف.
ووجّه الادعاء العام للمواطن تهماً، من بينها تأييد تنظيم “داعش”، وتكفير ولاة الأمر ورجال الأمن، بالإضافة لتعاطي الحشيش، ومتابعة أخبار تنظيم “داعش” ومقاطع القتال وتأثره بها.
وكان المواطن (وهو شاب) قد اقتحم فرع المصرف بسلاح رشاش في أكتوبر عام 2015، وبدأ بإطلاق النار على الموظفين والمراجعين؛ ما أدى لمقتل اثنين منهم وإصابة اثنين آخرين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة عليه بعد تبادل لإطلاق النار.
وفق “أخبار 24”.
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