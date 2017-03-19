نبّه النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى أن أتربة مثارة تتسبب في انعدام الرؤية إلى أقل من 1 كيلومتر على مدينة الرياض ومحافظاتها خلال الساعات القادمة.
وأضاف النظام أن مدينة الرياض ومحافظة الخرج والأفلاج ووادي الدواسر وما جاورها ستشهد من الساعة 3:30 ظهراً حتى الساعة 8 مساء، رياحاً سطحية تؤدي لإثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية إلى أقل من 1 كم.
وأبان أن محافظتي الدوادمي والمجمعة وما جاورهما ستشهدان من الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 5 مساءً عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية إلى أقل من 500 متر، إضافةً لهطول أمطار رعدية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض كانت قد حذرت المواطنين والمقيمين من هبوب رياح مثيرة للأتربة اليوم الأحد، داعية إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
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