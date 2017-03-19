دشن الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حملة “وطن بلا مخالف”، وذلك بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عليها.
وقال الأمير محمد بن نايف خلال تدشينه الحملة اليوم الأحد بمكتبه بديوان وزارة الداخلية، إن الحملة تهدف لتسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات.
ودعا المخالفين إلى انتهاز الفرصة خلال المهلة الممنوحة لهم التي حُددت بتسعين يوماً، اعتباراً من يوم الأربعاء الأول من رجب 1438هـ الموافق 29 مارس الجاري، مطالباً الجهات المعنية بتسهيل إجراءات مَن يبادر بالمغادرة خلال المهلة المحددة وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات.
وتأتي تلك الحملة بناءً على القرار السامي الذي صدر في شهر ذي الحجة من العام الماضي، والذي قضى بمشاركة كل الجهات الحكومية بالحملة، وذلك بعد استمرار حالات التخلف من الحج والعمرة، والتسلل عبر الحدود، وعدم قيام بعض الوافدين بتجديد وثائق إقاماتهم لفترات طويلة، الأمر الذي يتسبب في تداعيات أمنية واجتماعية واقتصادية سلبية.
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