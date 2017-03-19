كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن عدد المتغيبين عن العمل في عام 2016 بلغ 286 ألف عامل وعاملة.
وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد للإعلان عن تفاصيل حملة “وطن بلا مخالف” التي تشارك فيها 19 جهة حكومية، أن العمالة المنزلية المتغيبة من بين الـ 286 ألف عامل وعاملة وصلت وحدها إلى 45 ألفا.
يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على حملة “وطن بلا مخالف”، وأعطى مهلة 90 يوما للمخالفين لمغادرة البلاد دون أي جزاءات أو غرامات. وفق “أخبار 24”.
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