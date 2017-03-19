دعا تعليم الخرج طلابه وطالباته على المشاركة في جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة بالإمارات العربية المتحدة في موسمها التاسع عشر المحلي والموسم الثالث عشر الخليجي ( ٢٠١٧) في مجالات الجائزة وهي : (الإبداع الأدبي ، الدراسات والبحوث ، الإبداع الإعلامي المقروء ، التحقيق الصحفي ، الكارتير ، القصة. القصيرة ، المقال ، علماء الحديث ، الاحاديث النبوية الشريفة ).
وأكد قسم الجودة الشاملة المشرف على نشر الجائزة على مراعاة الشروط الخاصة للمسابقة في كل مجال علماً بأن آخر موعد للتقديم هو يوم الخميس الموافق ( ٢ /٧ /١٤٣٨هـ ) ورفع المشاركات قبل نهاية يوم ٢٩/ ٦ /١٤٣٨ هـ على البريد الالكتروني لأمانة التميزtameuz@kharjedu.gov.sa
وتهيب إدارة التعليم بقائدي وقائدات المدارس حث الطلاب والطالبات على المشاركة واطلاعهم على الدليل التعريفي .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج